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Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi

Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı anket sonuçlarına göre Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 12:49

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 12:49

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayınladığı ankete göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin8 önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri düştü.

Aralık ayında 11 ülkede gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi (CES), medyan hane halkının önümüzdeki 12 ay içinde fiyatların %3,2 oranında artmasını beklediğini gösterdi. Bu oran bir önceki ay %3,5 seviyesindeydi.

Öte yandan, 3 yıl sonraki enflasyon beklentileri %2,4'ten %2,5'e yükselerek ECB'nin hedefinin biraz üzerinde kaldı.

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