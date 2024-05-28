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Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 12:48

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 12:48

Avrupa Merkez Bankası'nın anketine göre, Euro bölgesi tüketicileri geçen ay enflasyon beklentilerini düşürdü.

Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentileri bir ay önceki %3,0 seviyesinden %2,9'a gerileyerek Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesileni gördü. Üç yıl sonraki enflasyon beklentisi ise %2,5'ten %2,4'e geriledi ancak hala ECB'nin %2'lik hedefinin çok üzerinde kaldı.

ECB'den yapılan açıklamada, "Yaş grupları arasında enflasyon algılarında bir yakınsama olmasına rağmen, daha genç katılımcılar daha yaşlı katılımcılardan daha düşük enflasyon beklentileri bildirmeye devam etti" denildi.

Gelir beklentileri değişmezken, tüketiciler de büyüme konusunda daha az kötümser oldu ve bir ay önceki %1,1'lik düşüşe kıyasla gelecek yıl %0,8'lik bir daralma öngördü.

ECB ayrıca işsizlikte sadece hafif bir artış beklediklerini ve bunun da genel olarak istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret ettiğini ekledi.

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