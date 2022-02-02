Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı. Ekonomistlerin gerilemesini beklediği 19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye yükseldi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi`nde enflasyon Ocak ayında beklenmedik şekilde rekor seviyeye yükselirken, çekirdek enflasyon düştü.
EKONOMİSTLERİN DÜŞÜŞ BEKLEDİĞi ENFLASYONDAN TERS KÖŞE
Ocak ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5,1'e çıktı. Aralık ayında enflasyon yüzde 5,0 seviyesindeydi. Ekonomistler, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,4'e gerilemesini bekliyorlardı.
Eurostat verilerine göre Ocak ayında gıda ve enerji hariç enflasyon, çekirdek enflasyonu Aralık ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e indi
.
Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 2,6'dan 2,3'e geriledi.
Enerji fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarken gıda, alköl ve tütün fiyatlarında artış yüzde 3,6 oldu
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!