Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,8'e geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ocak ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde TÜFE ocakta yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,8 seviyesinde kaydedildi. Euro Bölgesi'nde TÜFE, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü.

Bölgede çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 3,3'e geriledi. Aralık ayında bölgede çekirdek enflasyon yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Ocak ayında gıda, alkollü içecek ve tütün ürünlerinin fiyatlarında yüzde 5,7 artış görüldü. Bir önceki ayda bu ürünlerde enflasyon yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, hizmet sektöründe yüzde 4, enerji dışındaki ürünlerde ise yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti.