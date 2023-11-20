Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022'nin eylül ayına göre yüzde 0,3 düştü.

AB'de inşaat üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,1 arttı.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 3,6 ile Polonya'da ve yüzde 2,3 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Macaristan ve Romanya'da, yüzde 1,2 ile Portekiz'de ve yüzde 0,9 ile Avusturya'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 32,1, Polonya'da yüzde 13,8 ve Romanya'da yüzde 10,9 artarken, Finlandiya'da yüzde 6,2, İspanya'da yüzde 6,1 ve Macaristan'da yüzde 6 düştü.