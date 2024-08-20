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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2024 12:44

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2024 12:44

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,2 ile Portekiz'de, yüzde 2,6 ile Romanya'da ve yüzde 1,7 ile Fransa'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 9,1 ile Slovenya'da, yüzde 6,4 ile Macaristan'da ve yüzde 2,1 ile Polonya'da tespit edildi.

İnşaat üretimi yıllık bazda İspanya'da yüzde 4,8, Bulgaristan'da yüzde 2,9 ve Portekiz'de yüzde 2,7 artarken, Slovenya'da yüzde 19, Çekya'da yüzde 10,2 ve İsveç'te yüzde 9 geriledi.

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