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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor düşük seviyeye geriledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını düşürmeye hazırlanırken Euro bölgesinde işsizlik oranı nisan ayında rekor seviyede gerileme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 14:22

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 14:22

Euro bölgesinde işsizlik oranı Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerileyerek, istihdam piyasasının önümüzdeki hafta faiz oranını düşürmeye hazırlanan Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha güçlü olduğunun bir işareti oldu.

Eurostat yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının geçen yılın Kasım ayından bu yana %6,5'ten %6,4'e gerilediğini belirtti. The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler oranın sabit kalmasını bekliyordu. Eurostat, işsiz işçi sayısının Mart ayına göre yaklaşık 100.000 azaldığını söyledi.

2022'NİN BAŞINDAN BU YANA REKOR DÜŞÜK SEVİYELERDE SEYRETTİ

İşsizlik oranı 2020'de salgının etkilerinin istihdam piyasasını vurmasıyla %8,6'ya yükseldi, ancak ECB'nin bir dizi faiz artışına rağmen 2022'nin başından bu yana rekor düşük seviyelerde seyretti.

ECB, 6 Haziran'da temel faiz oranını düşürme niyetinde olduğunun sinyalini verdi, ancak 2024'ün geri kalanında borçlanma maliyetlerinin görünümü daha az net.

Euro Bölgesi üyesi ülkeler arasında Almanya ve İspanya'da işsizlik oranı sırasıyla %3,2 ve %11,7'de sabit kalırken, Fransa'da hafif bir düşüşle %7,3'e ve İtalya'da %6,9'a geriledi.

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