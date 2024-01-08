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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 14:15

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 14:15

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Açıklana verilere göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 azaldı.

Euro Bögesi'nde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 ile Almanya'da, yüzde 1,4 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,7 ile Avusturya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 11,1, Estonya'da yüzde 8,8 ve Macaristan'da yüzde 5,4 azaldı.

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