Euro Bölgesi'nde resesyon beklentileri yüzde 50'yi aştı. Ekonomistlerin gelecek 2 çeyreklik dönemde ekonomik daralma beklentisi yüzde 60'a yükseldi. Önceki dönemde ise bu beklenti yüzde 45'ti.

Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının kesilmesinin en çok Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'yı etkilemesi ve Almanya ekonomisinde büyümenin bu çeyrekten itibaren duraklaması bekleniyor.

Yaşam maliyetlerindeki artış, bölge şirketlerini ve hanehalkını olumsuz etkiliyor. Rusya'nın enerji sevkiyatını durdurmaya yönelik tehditleri de yılın geri kalanı için endişeleri artırıyor. Bunların yanı sıra arz sıkıntıları, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kötüleşiyor.

Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8, gelecek sene yüzde 4 olması bekleniyor. Anket katılımcıları 2024'te ise enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşmasını bekliyor.

Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında olduğı gibi Eylül ayında da 50 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor.