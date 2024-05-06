CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 13:24

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 13:24

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 7,6 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi.

PİYASA BEKLENTİSİ 0,4 OLACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 3,4 ile Bulgaristan'da, yüzde 2,3 ile Yunanistan ve Danimarka'da, yüzde 2,2 ile İspanya'da geriledi. Aylık ÜFE martta, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9, Almanya ve Hırvatistan'da yüzde 0,2 yükseldi.

MALTA'DA YÜZDE 0,7 ARTIŞ GÖSTERDİ

ÜFE, martta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 24,6, İrlanda'da yüzde 19,8 ve Belçika'da yüzde 13,4 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 16,5 ve Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi 06 Mayıs 2024 09:25
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Mayıs 2024 10:21
ABD verileri sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD verileri sonrası piyasalarda oynaklık arttı 03 Mayıs 2024 17:10
ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,9’a çıktı ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'a çıktı 03 Mayıs 2024 15:39
Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı 03 Mayıs 2024 15:22
Merkez Bankası rezervleri 124,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 124,1 milyar dolar oldu 03 Mayıs 2024 14:57
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı 03 Mayıs 2024 14:40
Avro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı 03 Mayıs 2024 12:54
Emtia piyasası nisan ayını ralliyle tamamladı Emtia piyasası nisan ayını "ralli"yle tamamladı 03 Mayıs 2024 11:41
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 03 Mayıs 2024 09:26
S&P Fed’den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi S&P Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi 03 Mayıs 2024 08:59
ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz 03 Mayıs 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,42
%0,8421
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
999,14
%-0,0864
EURO
995,02
%-0,4985
BORSA
1.243,80
%24,3796
ALTIN
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.031,27
%3,1267
BORSA
1.317,56
%31,756
ALTIN
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
1.063,09
%6,3087
BORSA
2.225,98
%122,5978
ALTIN
1.723,60
%72,3603
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
2.323,61
%132,361
BORSA
BİST En Aktif Hisseler