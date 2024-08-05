CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 12:47

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 12:49

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 3,3 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,9 ile İspanya ve Romanya'da ve yüzde 1,8 ile Yunanistan'da arttı.

Aylık ÜFE haziranda, Bulgaristan'da yüzde 1, Çekya, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 0,3 geriledi.

ÜFE, haziranda yıllık bazda ise Lüksemburg'da yüzde 19,1, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1 artarken, Slovakya'da yüzde 19, Fransa'da yüzde 6 ve Polonya'da yüzde 5,7 azaldı.

İlginizi Çekebilir
ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? 03 Ağustos 2024 08:57
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 02 Ağustos 2024 16:19
Ek TL depo alım ihalesine 21 milyar liralık teklif geldi Ek TL depo alım ihalesine 21 milyar liralık teklif geldi 02 Ağustos 2024 16:25
ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında 02 Ağustos 2024 15:35
BoE faizi ECB’den daha fazla indirebilir BoE faizi ECB'den daha fazla indirebilir 02 Ağustos 2024 15:31
TL depo alım ihalesine 55 milyar 180 milyon liralık teklif geldi TL depo alım ihalesine 55 milyar 180 milyon liralık teklif geldi 02 Ağustos 2024 14:55
Küresel gıda fiyatları aylık bazda değişmedi Küresel gıda fiyatları aylık bazda değişmedi 02 Ağustos 2024 12:40
Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına yenilikçi çözümler arıyor Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına yenilikçi çözümler arıyor 02 Ağustos 2024 12:21
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı 02 Ağustos 2024 10:31
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Ağustos 2024 10:25
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor 02 Ağustos 2024 10:11
Borsa haftaya sert düşüşle başladı Borsa haftaya sert düşüşle başladı 05 Ağustos 2024 10:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,80
%0,2797
EURO
1.000,91
%0,0912
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,46
%-0,0539
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.137,53
%13,7526
DOLAR
961,63
%-3,8374
BORSA
1.343,62
%34,3621
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.148,64
%14,8639
DOLAR
980,47
%-1,9535
BORSA
1.423,31
%42,3305
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.759,96
%75,9957
DOLAR
1.450,32
%45,0316
BORSA
2.404,63
%140,4631
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler