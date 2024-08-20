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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2024 12:41

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2024 12:42

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı. TÜFE, temmuzda aylık bazda sıfır oldu.

Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde sıfır olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde eksi 0,2 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise haziranda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. AB'de TÜFE temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,82 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,45 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,19 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,12 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre temmuzda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 5,4 ile Belçika ve yüzde 4,1 ile Macaristan oldu.

Temmuz enflasyonu Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 2,7, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde belirlendi.

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