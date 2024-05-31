Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6'ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Piyasa beklentileri mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet sektörünü yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji ürünleri izledi. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.