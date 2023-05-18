SWIFT (Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) verilerine göre euronun uluslararası ödemeler için kullanımı Nisan ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Euronun uluslararası ödemelerde payı azalırken Çin yuanının payı 5 ayın en yükseksek seviyesine çıktı. ABD doları kullanımı da arttı.

SWIFT verilerine göre Nisan ayında uluslararası ödemelerde euronun kullanım oranı Mart ayındaki yüzde 32,64'ten yüzde 31,74'e indi. ABD dolarının kullanımı yüzde 41,74'ten yüzde 42,71'e yükseldi.

Japon yenin uluslararası ödemelerde kullanım oranı da Nisan'da Mark ayındami yüzde 4,78'den yüzde 3,51'e düştü.

Çin yuananın kullanım oranı yüzde 2,26'daen yüzde 2,29'a çıktı.