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Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayınladığı rapora göre, işletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2025 09:02

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayınladığı rapora göre, ABD bankalarının kredi veren üst düzey yetkilileri yılın ilk üç ayında işletmelerden ve tüketicilerden birçok kredi türüne yönelik talebin zayıfladığını ve bir önceki çeyrekte kredi talebinde yaşanan kısa süreli artışın tersine döndüğünü bildirdi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi'ne göre, ticari ve sınai krediler için daha zayıf talep bildiren bankaların sayısı, küçük firmalar için son bir yıldaki en büyük farkla daha güçlü talep bildirenlerin sayısından fazla oldu.

Büyük firmalar için kredi talebi geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana en zayıf seviyedeydi. Dördüncü çeyrekte bankalar her büyüklükteki firmanın C&I kredi talebinde net bir artış olduğunu bildirmişti.

Rapora göre bankalar işletme kredileri için de kredi standartlarını sıkılaştırdı; daha sıkı standartlar bildiren yetkililerin net yüzdesi ilk çeyrekte büyük firmalar için son bir buçuk yılın, küçük firmalar için ise son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Hanehalkına verilen kredilerde, kredi standartları çok az değişti, ancak ankette konut, kredi kartı ve diğer tüketici kredileri için "daha zayıf talep" kaydedilirken, otomobil kredileri bu çeyrekte esasen değişmedi.

Veriler, daha zayıf kredi kartı kredi talebi bildiren bankaların, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en büyük farkla daha güçlü talep bildirenlerden daha fazla olduğunu gösterdi.

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