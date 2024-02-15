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Fed Başkan Yardımcısı Barr: Yüzde 2 enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, yüzde 2 enflasyona dönüş yolunun inişli çıkışlı olacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:30

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşen enflasyonun ABD'nin %2 enflasyona dönüş yolunun "inişli çıkışlı olabileceğini" gösterdiğini söyledi.

Barr, National Association for Business Economics konferansında yaptığı konuşmada Fed'in "%2 enflasyona giden yolda ilerlediğimizden emin olduğunu" söyledi belirtirken, "Ancak Ocak ayı raporu, %2 enflasyona giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini hatırlatıyor" diye konuştu.

"Federal fon oranını düşürme sürecine başlamadan önce iyi verilerin devam ettiğini görmemiz gerekiyor" diyen Barr, Başkan Powell ve diğer Fed politika yapıcıları tarafından savunulan faiz oranlarını düşürmeye yönelik "dikkatli yaklaşımı" desteklediğini belirtti.

Barr, "Başkan Powell'ın son basın toplantısında belirttiği gibi, FOMC'deki meslektaşlarım ve ben %2 enflasyona giden yolda olduğumuzdan eminiz, ancak federal fon oranını düşürme sürecine başlamadan önce iyi verilerin devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda politikanın normalleştirilmesine yönelik dikkatli bir yaklaşım olarak adlandırdığı şeyi tamamen destekliyorum" dedi.

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