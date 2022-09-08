Brainard, "bir noktada" Fed'in uyguladığı politikasının ekonomik büyümeye yönelik yarattığı risklerin artacağını da vurguladı.

"Ancak şu an için para politikasının, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru aşağı gitmekte olduğu güvenini sağlamak üzere sınırlayıcı olmasına ihtiyaç var" diye konuşan Brainard, Temmuz ayında enflasyonun yavaşlamasını "memnuniyetle" karşıladığını, ancak Fed'in enflasyonun yüzde hedefine doğru hareket ettiğine güvenmesi için birkaç ay daha düşük enflasyon okumalarına ihtiyacı olacağını vurguladı.

Brainard, sıkı para politikasının çok ergen geri çekilmesi ve faizlerin enflasyon kontrol altına alınmadan gevşetilmesi riskinden kaçınmanın çok önemli olduğunu da vurguladı.

Büyümenin yavaşlamakta olduğunu not ettiğini belirten Brainard, ancak Fed'in hala enflasyonun kontrol altına alındığından emin olması gerektiğini ifade etti.