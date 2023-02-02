Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl bir faiz indirimine gidileceği yönünde piyasada oluşan beklentilere karşı çıktı. Kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin ortaya koydukları tahminlerin bu yıl faiz oranlarında bir indirimin uygun olmayacağını gösterdiğini söyledi.

FOMC'nin 2 günlük toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, "Görünüm dikkate alındığında, bu yıl faizleri indirmeyi beklemiyorum. Eğer ekonomi beklentilere genel olarak paralel performans gösterir ise, Bu yıl faiz indirmek uygun olmayacak" dedi.

Powell, enflasyonun daha hızlı bir şekilde aşağı gelmesi halinde politika kararlarını değerlendireceklerini belirten Powel, "Enflasyon konusunda zafer ilan etmek ve oyunun kazandığımız yönünde sinyaller vermek konusunda ihtiyatlı olacağız. Henüz dezenflasyonun erken bir aşqamasındayiz. Enflasyonda zafer ilan etmek zaman alacak" diye konuştu.

"İŞİMİZ TAM OLARAK BİTMEDİ"

Mal sektöründe ve konut sektöründe fiyat baskılarının gevşemekte olduğunun veya yakında gevşeyeceğinin bilincinde olduklarını da ifade eden Powell, ancak işlerinin henüz bitmediğini vurguladı. Gıda, enerji ve konut dışarıda bırakıldığında enflasyonun hala güçlü olmaya devam ettiği uyarısında bulunan Powell, "Zafer ilan etmek veya bu işin üstesinden geldiğimizi düşünmek için çok erken olur. İşimiz tam olarak bitmedi" ifadelerini kullandı.

Fed'in faizleri Aralık ayında ortaya konan tahminlerin ötesine yükseltmesi gerekebileceğini anlatan Powell, faiz artırımlarını nerede durdurnacaklarına karar vermediklerini vurguladı. Faiz orannlarının henüz yeterince sınırlayşıcı seviyeye gelmediğini belirten Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile Mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

Powell konuşmasında, agresif faiz artırımlarına rağmen ABD ekonomisi için resesyon riskinin bulunmadığını, yumuşak iniş görünümünün canlı olmaya devam ettiğini belirtirken, "Enflasyonu yüzde 2 hedefine ciddi ekonomik daralma veya işsizlikte ciddi bir artış olmadan getirmek için bir patika olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Ekonomik büyükenin devam edeceğini düşünüyorum, ancak bastırılmış bir hızla" diye konuştu.