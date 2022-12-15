Federal Açık Piyasa Komitesi'nin federal fon faizini 50 baz puan artırarak 2007'den bu yana görülen yüksek seviye olan yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, Fed'in faiz artırımlarına 2023 yılında da devam edeceğini, politika yapıcıların gelecek yıl için Fed faiz oranı beklentilerini yüzde 5,1 olarak ortaya koyduklarını söyledi.

Fed'in faiz artırımı döngüsünde ulaşılacak nihai noktanın enflasyonda ilerlemeye bağlı olduğunu belirten Powell, enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde faiz artırımında nihai noktanın yukarı gideceğini, enflasyonun yavaşlaması halinde aşağı geleceğini vurguladı. Şu ana kadar açıklanan her tahminde nihai faiz oranı için beklentinin yukarı gittiğini belirten Powell, gelecek sefer bunun aşağı gideceğini söyleyebilecek noktada olmadığını ifade etti.

"FAİZ ARTIRIM BÜYÜKLÜĞÜNÜN NE OLACAĞINI BUGÜNDEN SÖYLEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Powell ayrıca, gelecek toplantıda faiz artırım büyüklüğünün ne olacağını bugünden söyleyebilecek durumda olmadığını da vurguladı.

Politika yapıcıların tahminlerinin, enflasyonun aşağı gelmesi için faiz oranlarının gelecek yıl artmaya devam etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ve işsizliği yükselteceğini ve ekonomiyi zayıflatacağını öngördüklerini belirten Powell, "Fiyat istikrarı bozulduğunda onu mümkün olan en hızlı şekilde yeniden tesis etmek gerekli. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin tamamen acısız bir yolu olmasını dilerdim. Ancak acısız bir yol yok ve yapabileceğimizin en iyisi bu" diye konuştu.

Fed'in yüzde 2 faiz oranı hedefini değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna da yanıt veren Powell, "Bunu düşünmüyoruz. Bunu hiçbir şart altında düşünmeyeceğiz. Enflasyon hedefimizi yüzde 2'de tutacağız. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

Basın toplantısında gelen sorular üzerine Fed'in faiz oranında bir indirimi tartışması için çok erken olduğunu da ifade eden Powell, "Bizim şu anda odak noktamız para politikası duruşumuzu enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için yeterince sınırlayıcı bir noktaya getirmek. Faizi indirmek değil. Ben ve meslektaşlarım politika faizinin bir süre tepe noktada kalması gerektiği görüşündeyiz. Faiz indirimi ancak, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru gerilediğinden tamamen emin olduğumuzda tartışılabilir" diye konuştu.