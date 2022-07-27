Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu düşürme taahhütlerini yineleyen Powell, bunun için süratle hareket ettiklerini, hem ihtiyaç olan araçlara hem de fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurguladı.

Powell, ekonominin son iki buçuk yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak, enflasyonu yüzde 2 hedefimize indirmemiz şart." dedi.

"TÜKETİCİ HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLADI"

İş gücü piyasasının aşırı derecede sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu çerçevede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırdığını ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Powell, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığına dikkati çekerek, "Tüketici harcamalarındaki artış, kısmen düşük harcanabilir reel gelir ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı." diye konuştu.

İş gücü talebinin çok güçlü olduğuna işaret eden Powell, iş gücü piyasasının devam eden gücünün talebin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

"EKONOMİK FAALİYETTEKİ YAVAŞLAMAYA RAĞMEN TALEP GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel ekonomik faaliyetteki son yavaşlamaya rağmen, toplam talebin güçlü kalmaya devam ettiği, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük ve daha uzun sürdüğü ve fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Powell, bazı emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen ham petrol ve diğer emtia fiyatlarında Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını kaydetti.

Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

"ALIŞILMADIK DERECEDE BÜYÜK BİR ARTIŞ DAHA UYGUN"

Powell, faiz artırımının yanı sıra para politikası duruşunu sağlamlaştırmada önemli bir rol oynayan bankanın bilançosunun boyutunu önemli ölçüte küçültme sürecine devam ettiklerini dile getirdi.

Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirten Powell, faiz artışlarının hızının gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Powell, "Gelecek toplantımızda alışılmadık derecede büyük bir artış daha uygun olsa da bu, şimdi ve o zaman arasında aldığımız verilere bağlı olacak bir karar." dedi.

Fed Başkanı Powell, para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, kümülatif politika ayarlamalarının ekonomiyi ve enflasyonu nasıl etkilediğini değerlendirirken, artış hızını yavaşlatmanın uygun olacağını ifade etti.

Bu sürecin trendin altında bir ekonomik büyümeyi ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşamayı içermesinin muhtemel olduğunu belirten Powell, ancak bu sonuçların fiyat istikrarını yeniden sağlamak ve uzun vadede maksimum istihdam ile istikrarlı fiyatlar elde etmek amacıyla zemin hazırlamak için gerekli olduğunu anlattı.

"BUGÜN YAPTIĞIMIZDAN DAHA BÜYÜK BİR HAMLE YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, toplantıda daha güçlü bir faiz artışının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine, veriler ışığında 75 baz puanlık bir artışın doğru büyüklük olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

Powell, "Komite uygun olduğu sonucuna varırsa, bugün yaptığımızdan daha büyük bir hamle yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

Fed Başkanı Powell, enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını defalarca söylediklerini hatırlattı.

Son faiz artışlarının önemli ve hızlı olduğunu aktaran Powell, ancak etkisinin henüz tam hissedilmediğini kaydetti.

"BİR NOKTADA YAVAŞLAMAK UYGUN OLACAK"

Her toplantıda verilere bakarak karar vereceklerini vurgulayan Powell, gelecek yıl için faiz aralığına ilişkin öngörüde bulunamadıklarını, çok fazla belirsizlik olduğunu ifade etti.

Powell, bir noktada yavaşlamanın uygun olacağını, ancak o noktanın ne zaman olduğuna henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara ise Powell, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Powell, büyümenin bu yıl yavaşlayacağını belirterek, enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını aktardı.

Jerome Powell, ekonomide "yumuşak inişe" giden yolun açıkça daraldığını ve daha da daralabileceğini aktardı.