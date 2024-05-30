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Fed Bej Kitap: ABD'de ekonomik faaliyet genişlemeye devam etti

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD'de ekonomik faaliyetin genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:35

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD'de ulusal ekonomik faaliyetin Nisan başından Mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak koşulların sektörler ve Bölgeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

20 Mayıs'tan önce toplanan bilgiler ile Dallas Fed tarafından hazırlanan Rapor'a göre, 12 Fed bölgesinin çoğu hafif veya ılımlı bir büyüme bildirirken, iki Bölge faaliyette değişiklik olmadığını belirtti.

Perakende harcamaların, daha düşük isteğe bağlı harcamaları ve tüketiciler arasında artan fiyat duyarlılığını yansıtarak yatay veya hafif artış gösterdiği değerlendirilen Bej Kitap'a göre, otomobil satışları kabaca yatay seyrederken, birkaç Bölge üreticilerin satışları teşvik etmek için teşvikler sunduğunu vurguladı.

"FİYAT ARTIŞININ YAKIN VADEDE MÜTEVAZI BİR HIZDA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranları kredi büyümesini kısıtlamaya devam ettiği belirtiler Rapor'da, "Konut talebi ılımlı bir şekilde artmış ve müstakil aile inşaatları yükselmiştir, ancak artan faiz oranlarının satış faaliyetlerini etkilediği bildirilmiştir. Ticari gayrimenkul sektöründeki koşullar, arz endişeleri, sıkı kredi koşulları ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle yumuşamıştır" değerlendirmesi yer aldı.

İstihdamın genel olarak hafif bir hızda arttığını gösteren Bej Kitap'a göre, sekiz Bölge önemsiz veya mütevazı iş artışları bildirirken, kalan dört Bölge istihdamda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Bölgelerin çoğunluğu işgücü mevcudiyetinin daha iyi olduğunu, ancak belirli sektörlerde veya alanlarda bazı eksikliklerin devam ettiğini bildirdi.

Bazı Bölgeler ücret artışının pandemi öncesi tarihsel ortalamalarda olduğunu veya bu oranlara doğru normalleştiği belirttiler.

Rapor dönemi boyunca fiyatların mütevazı bir hızda arttığını değerlendirmesini ortaya koyan Bej Kitapta, "Çoğu Bölgedeki irtibat kişileri, tüketicilerin ilave fiyat artışlarını geri püskürttüğünü ve bunun da girdi fiyatlarının ortalama olarak artmasıyla daha düşük kar marjlarına yol açtığını belirtti. Perakendeciler, müşterileri cezbetmek için indirim teklif ettiklerini bildirmiştir. Birçok Bölge, başta sigorta olmak üzere girdi maliyetlerinin artmaya devam ettiğini gözlemlerken, bazıları belirli inşaat malzemelerinde fiyat düşüşleri kaydetti. Bazı Bölgeler imalat hammadde maliyetlerinde düşüş gözlemlemiştir. Fiyat artışının yakın vadede mütevazı bir hızda devam etmesi bekleniyor" denildi.

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