Fed Bej Kitap ABD ekonomisinin daha fazla ivme kaybetmesini bekliyor

ABD'de işletmeler, tüketiciler ile işletmelerin yüksek fiyatlar, sıkı bir iş gücü piyasası ve ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek zayıf ekonomik büyümenin devam etmesini beklediklerini bildirdiler.

Bej Kitap olarak bilinen ve Fed'in 12 bölgesinden toplanan verilerle hazırlanan rapor, temas kurulan işletmelerin gelecek 6-12 ayda talepte daha fazla yavaşlama beklediklerini gösterdi.

"FİYAT SEVİYLERİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Raporda, "Genel olarak iş gücü piyasası şartları sıkı olmaya devam ediyor, bununla birlikte neredeyse tüm bölgeler iş gücü bulunabilirliğinde bazı iyileşmeler olduğunu bildirdiler. Fiyat seviyeleri oldukça yüksek olmaya devam etti, ancak 9 bölge fiyat artış oranlarında belli bir derecede yavaşlama olduğunu ifade ettiler" ifadeleri yer aldı.