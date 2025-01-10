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FED faiz indirimleri için acele etmeyecek

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olana kadar ilave faiz indirimlerine ara verme konusunda rahat olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 09:38

Schmid, Kansas City Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hedefe yakın olması ve büyümenin devam eden bir ivme göstermesiyle, ekonominin ne kısıtlamaya ne de desteğe ihtiyaç duyduğu ve politikanın nötr olması gereken noktaya yakın olduğumuza inanıyorum" dedi.

Schmid, faiz oranlarının salgın öncesi normlardan daha yüksek bir nötr orana yerleşmesini beklemek için birkaç iyi neden olduğunu ve bu nedenle Fed'in Eylül ayından bu yana uyguladığı yüzde puanlık faiz indirimlerinin politika yapıcıları şimdi ekonomik koşulları dengeleyen bir orana yaklaştırabileceğini söyledi. Bu gelişmede güçlü ekonomik büyüme ve yatırım talebinin yanı sıra verimlilik artışındaki son kazanımlar da rol oynadı.

Schmid, "Benim yorumum, faiz oranlarının şu anda uzun dönemli seviyelerine çok yakın olabileceği yönünde. Ne olursa olsun, politikanın ileriye dönük olarak kademeli bir şekilde ve yalnızca verilerin tonundaki sürekli bir değişikliğe yanıt olarak ayarlanmasından yanayım." dedi

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