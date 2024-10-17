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Fed İmalat Endeksi sektörel büyümeye işaret etti

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde 10,3 değerine yükselerek sektördeki büyümenin sinyalini verdi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2024 16:05

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2024 16:06

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, ekimde 1,7'den 10,3 değerine çıktı.

Üst üste iki aydır yükselen endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,2 değerini alması yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, ekimde 16 puan artarak 14,2'ye yükseldi. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 22 puan artışla 7,4 oldu.

İstihdam endeksi ise bu dönemde 10,7'den eksi 2,2 değerine indi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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