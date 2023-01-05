Fed yetkilileri 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarını sona erdirebileceği konusundaki iyimserliklerin ekonomiyi yavaşlatmayı ve yüksek enflasyon ile mücadeleyi daha zorlu hale getirebileceği endişelerini dile getirdiler.

FAİZ ARTIRIM HIZINI BİR KEZ DAHA DÜŞÜRÜP DÜŞÜRMEYECEĞİ KONUSUNDA BİR İPUCU VERİLMEDİ

Tutanaklar, Fed üyelerinin gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

Ancak Fed yetkilileri, piyasalarda rallinin devam etmesi halinde enflasyonu düşürme çabalarının daha zor olabileceğine dikkat çektiler.

Tutanaklarda, "Finansal şartlarda gereksiz gevşeme, özellikle kamuoyunun Fed'in yeni ekonomik veriye nasıl tekpi vereceği konusunda yanlış algılamaları ile yönlenen bir gevşeme, Komite'nin fiyat istikrarını yeniden sağlama çabalarının karmaşıklaştırır, zorlaştırır" ifadelerine yer verildi.