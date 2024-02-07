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Fed üyesi: ABD ekonomisi yumuşak bir inişe yaklaşıyor

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, düşen enflasyona ve hala güçlü olan işgücü piyasasına işaret ederek ABD ekonomisi için yumuşak bir inişin göründüğünü söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 08:56

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Rowan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Veriler enflasyonun düşmeye devam ettiğine, işgücü piyasalarının daha iyi bir dengeye kavuştuğuna ve tüketici harcamalarının dirençli olduğuna işaret ediyor - bu üç unsur, ulaşma konusunda iyimser olduğumuz yumuşak inişe bağlı kalmamız için gerekli.Henüz yere inmedik ve emniyet kemerlerimizi takmamız gerekecek, ancak enflasyonun %2'lik hedefimize gerilemeye devam etmesi, istihdamın güçlü kalması ve tüketici duyarlılığının artması sayesinde varış noktamızdaki pist göründü" dedi.

Bu yıl FOMC'de oy kullanma hakkı bulunmayan Harker, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlaması gerektiği konusunda görüş bildirmedi

Harker, Aralık ayında yaptığı açıklamada Fed'in bir sonraki politika hamlesinin bir indirim olması gerektiğini, ancak bu indirimin hemen başlamasına veya hızlı bir şekilde gerçekleşmesine gerek olmadığını söylemişti.

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