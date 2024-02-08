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Fed üyesi Barkin: Faiz indirimi için acele edilmemeli

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, faiz indirimleri konusunda 'sabırlı' olmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 09:37

Fed üyesi Tom Barkin, Çarşamba günü verdiği bir röportajda, ABD ekonomisinin nereye gittiğine dair tüm belirsizlikler göz önüne alındığında, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesinin iyi bir fikir olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Barkin, ekonomik verileri kullanarak ekonominin nereye gittiğine dair inandırıcı ancak birbirinden çok farklı hikayeler anlatılabileceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı, "Size sağlıklı bir ekonomi ve yumuşayan enflasyon hikayesi anlatabilirim, ancak size bir sürü başka hikaye de anlatabilirim. Ben daha çok yüksek belirsizlik dünyasındayım" diye konuştu.

Bu yıl FOMC'nin oy hakkına sahip bir üye olan Barkin, enflasyonun son yedi ayda güzel bir şekilde düştüğünü söyledi. Aynı zamanda, bu süre zarfında mal fiyatlarında görülen önemli düşüşün bir "aldatma hareketi" olabileceğinden ve önümüzdeki aylarda yeniden toparlanabileceğinden endişe duyduğunu da vurguladı

Barkin, bu yıl kaç faiz indirimi beklediğine ilişkin soruları geçiştirerek, "Faiz oranlarına odaklanmıyorum. Ekonomiye odaklanıyorum çoklu ekonomik sonuçlardan hangisine doğru gittiğimiz konusunda daha fazla güven duymak istiyorum" dedi.

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