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Fed üyesi Bostic: Enflasyonu yüzde 2'ye getirmek inişli çıkışlı bir yol olacak

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun yüzde 2'ye getirmenin inişli çıkışlı bir yol olacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 09:10

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 2024 Bankacılık Görünümü Konferansı öncesinde yaptığı konuşmada, son enflasyon raporlarının enflasyonu %2,0'ye geri getirmenin inişli çıkışlı bir yol olacağını gösterdiğini, bu nedenle Fed'in "uyanık ve dikkatli" olması gerektiğini söyledi.

"İşlerin inişli çıkışlı olmasını bekliyorum. Aydan aya, bu enflasyon ölçütlerinin bileşenlerini yönlendiren olaylar olacak ve biraz daha yukarı, biraz daha aşağı gitmesine neden olabilir" diye konuşan Bostic, Fed'in bu yaz faiz indirimine gitmenin muhtemelen uygun olacağını ve faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda Fed'in rehberinin "nihai olarak" veriler olacağını vurguladı.

"İşlerin inişli çıkışlı olmasını bekliyorum. Aydan aya, bu enflasyon ölçütlerinin bileşenlerini yönlendiren olaylar olacak ve biraz daha yukarı, biraz daha aşağı gitmesine neden olabilir," diyen Bostic, Atlanta, Georgia'da düzenlenen bir bankacılık konferansında yaptığı konuşmada daha uzun trendin daha önemli olduğunu vurguladı.

Bostic ayrıca, ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde ABD merkez bankasının faiz oranlarını "yaz aylarında" düşürmeye başlayacağı görüşünü tekrarladı.

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