Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, son açıklanan verilerin Fed'in şu ana kadar attığı adımları yeterince büyük bir etki göstermediğini işaret ettiğini savundu ve yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faizleri artırmak konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini söyledi.
Fed üyesi Bowman: Faiz henüz olması gereken yere gelmedi
Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "Şu ana kadar gelen veriler bana attığımız adımların bu noktada yeterince etkili olmadığını gösteriyor. Federal fon faizi yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşana kadar faiz artırımlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"
Bankacılar ile bir araya gelen Bowman, "Son gelen veriler bana göre yavaşlayan bir ekonomiye işaret etmiyorlar. Şu ana kadar gelen veriler bana attığımız adımların bu noktada yeterince etkili olmadığını gösteriyor. Federal fon faizi yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşana kadar faiz artırımlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Bowman, faizin henüz olması gereken yere gelmediğini vurguladı.
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