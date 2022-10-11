Fed Başkan Yardımcısı üyesi Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için sınırlayıcı para politikasına ihtiyacın açık olduğunu, ancak faiz artırımlarında izlenecek patika ve hızın "verilere bağlı" olmaya devam edeceğini söyledi.

Fed'in bugüne kadar yaptığı faiz artırımlarının ekonomiyi yavaşlatmaya başladığını belirten Brainard, sıkı para politikasının yarattığı etkinin aylarca tam olarak hissedilemeyebileceğini de vurguladı.

Brainard, "Para politikasının bir süre için, enflasyonun aşağı geleceğine güven oluşana kadar, sınırlayıcı olacağı açık. FOMC politika faizlerinin daha da yükseleceğini ifade etti. Ancak ilerledikçe de öğreniyoruz. Yapacağımız değerlendirmeler gelen verileri, yurt için ve yurt dışı riskleri yansıtacak. Politikanın izleyeceği patika verilere bağlı olacak" dedi.