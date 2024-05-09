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Fed üyesi Collins: Enflasyonu hedefe döndürmek için ekonomi soğumalı

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonu hedefe döndürmek için ekonominin soğuması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 08:57

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine geri döndürmenin bir yolu olarak ABD ekonomisinin soğuması gerektiğini söyledi.

Collins, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Enflasyonun resmi hedefe kalıcı bir şekilde geri dönmesi için talebin arzla daha iyi hizalanmasını sağlamak için faaliyette bir yavaşlama gerekecek" dedi.

Şimdilik, para politikası söz konusu olduğunda, "faaliyet ve enflasyonda son zamanlarda yaşanan yukarı yönlü sürprizler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar politikayı mevcut seviyesinde tutma ihtiyacına işaret ediyor" diye konuştu.

Collins'in sözleri geçen haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından bu yana yaptığı ilk açıklamaydı. Yetkililer, bu yıl içinde beklediklerinden daha güçlü olduğu kanıtlanan enflasyon baskılarıyla boğuşmaya devam ederken, gecelik hedef oran aralığını %5,25 ile %5,5 arasında tuttu.

Collins konuşmasında, "genel olarak, politika, gelişen görünümü ve riskleri değerlendirirken gelen bilgilere yanıt vermek için iyi bir konumda olmaya devam ediyor" dedi. Collins ayrıca Fed'in enflasyonu "makul bir süre içinde ve sağlıklı bir işgücü piyasasıyla" %2'ye çekebileceği konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, enflasyonun %2'ye ulaşmasının "önceden düşünülenden daha fazla zaman alacağını" belirten Collins, "politika için önceden belirlenmiş bir yol olmadığını, geniş kapsamlı bilgilerin metodik ve bütüncül bir şekilde değerlendirilmesine dayanan kararlar gerektirdiğini" ifade etti.

Collins ayrıca uzun vadeli enflasyon beklentilerinin Fed'in %2'lik enflasyon hedefiyle tutarlı olduğunu ve üretkenlikteki son sıçramanın muhtemelen kalıcı bir trend oluşturmadığını söyledi. Collins ayrıca işverenlerin muhtemelen daha yüksek ücret taleplerini karşılayabileceklerini söyledi.

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