Fed üyesi Cook: Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye odaklama sürdürmeli

Ancak Cook, "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve bunun sonucu olarak Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye odaklanmayı sürdürmeli" ifadelerini de kullandı.

"ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEDE GÖZLENEN İLERLEMEYE BAĞLI OLACAK"

Para politikasının etkilerinin belli gecikmeler ile görüldüğünün bilincinde olduğunu ifade eden Cook, Fed'in faiz artırımlarında durması gereken noktanın "belirsiz" olduğunu, ancak "daha küçük adımlar ile" faiz artırmanın ihtiyatlı olacağını vurguladı. Cook, "Faiz artırımlarında nereye kadar gideceğimiz ve faizleri ne kadar süre sınırlayıcı tutacağımız enflasyonu aşağı getirmede gözlenen ilerlemeye bağlı olacak" diye konuştu.