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Fed üyesi Daly: Acele etmemize gerek yok

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, acele etmelerine gerek olmadığını vurgulayarak politikalarını dikkatli şekilde kalibre etmeye devam edeceklerini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2024 09:17

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmek için aciliyet duygusu olmadığını söyledi ve yetkililerin politikayı "dikkatli bir şekilde kalibre edebileceğini" vurguladı.

Daly, PBS News Hour'a verdiği röportajda "Acete etmemize gerek yok. Aciliyet duygusu yok, ancak politikamızı dikkatli bir şekilde kalibre etmeye devam etmemiz ve bugün sahip olduğumuz ve ileride sahip olmayı beklediğimiz ekonomiyle uyumlu olduğundan emin olmamız gerekiyor" dedi.

Daly, politika yapıcıların Fed'in Washington'daki 17-18 Aralık toplantısında en iyi hareket tarzını tartışacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu yıl, faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkına sahip olan Daly, merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz indirimine destek verip vermeyeceğini söylemedi.

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