CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Daly: Ekonomiyi değerlendirmek zaman alabilir

Fed üyesi Daly: Ekonomiyi değerlendirmek zaman alabilir

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomiyi ve politika değişikliklerini değerlendirmenin zaman alabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 09:04

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in bir sonraki faiz hamlesini değerlendirirken, gelen ekonomik verileri ve Trump yönetimi tarafından yapılan herhangi bir gümrük tarifesi, göç ve diğer politika değişikliklerinin etkisini incelemek için zaman ayırabileceğini söyledi.

Daly, "Belirsizlik felç değildir. Bu sadece elimizdeki bilgileri izlerken dikkatli ve düşünceli olmanız gerektiği anlamına gelir. Bir politika yapıcı olarak 2025'e bu şekilde yaklaşıyorum. Merkez Bankası daha fazla faiz indirimine karar verirken, hem ekonomi hem de herhangi bir politika değişikliği konusunda neler geleceğine bakmak için zaman ayırabiliriz" dedi.

San Francisco Fed Başkanı ayrıca enflasyonu %2'ye düşürme işinin henüz bitmediğini söyledi ve "enerjimin %100'ünü" bu göreve adıyorum diye konuştu

Daly, New York Times'a verdiği demeçte, politika yapıcıların bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi için geniş destek gösteren Aralık projeksiyonları konusunda hala rahat olduğunu da söyledi.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump’ın tarifeleri etkili oldu Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump'ın tarifeleri etkili oldu 03 Şubat 2025 11:11
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 03 Şubat 2025 10:38
Goldman Sachs’tan petrol ve doğal gaz fiyatları öngörüsü Goldman Sachs'tan petrol ve doğal gaz fiyatları öngörüsü 03 Şubat 2025 09:28
JPMorgan’ın altın teslimatı endişeleri artırıyor JPMorgan'ın altın teslimatı endişeleri artırıyor 03 Şubat 2025 09:19
Morgan Stanley: ABD gümrük vergileri Çin deflasyonunu derinleştirebilir Morgan Stanley: ABD gümrük vergileri Çin deflasyonunu derinleştirebilir 03 Şubat 2025 09:17
Petrol fiyatlarının uzun vadede düşmesi bekleniyor Petrol fiyatlarının uzun vadede düşmesi bekleniyor 03 Şubat 2025 09:15
Trump: ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı Trump: ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı 03 Şubat 2025 09:12
ABD doları ons altını rekor seviyelerden geri getirdi ABD doları ons altını rekor seviyelerden geri getirdi 03 Şubat 2025 09:09
Meksika ABD’ye karşı B planı uygulayacak Meksika ABD'ye karşı "B planı" uygulayacak 02 Şubat 2025 09:49
Kanada’dan Trump’ın tarifelerine misilleme kararı geldi Kanada'dan Trump'ın tarifelerine misilleme kararı geldi 02 Şubat 2025 09:45
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti 01 Şubat 2025 11:39
Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde 01 Şubat 2025 11:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler