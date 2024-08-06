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Fed üyesi Daly: Enflasyonun hedefimize yaklaştığı açık

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun hedeflerine yaklaştığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 06 Ağustos 2024 09:07

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun Fed'in %2 hedefine doğru gittiğinden "daha emin" olduğunu söyledi.

Daly, "Enflasyonun hedefimize yaklaştığı açık. İşgücü piyasasının yavaşladığı açık ve bu hedefleri dengelememiz gereken bir noktaya gelindi." dedi.

Bölgesel Fed Başkanı, Fed'in şu ana kadar politika faiz oranını değiştirmemesine rağmen, iki hedefine yönelik risklerin dengede olduğunu kabul etmek için iletişiminde yaptığı son değişikliğin başlı başına bir politika ayarlaması olduğunu söyledi.

Daly, "Fed, daha fazla bilgi aldıkça harekete geçmeye hazırız." diye konuştu.

Daly, Temmuz ayı istihdam raporunun yavaşlamaya mı yoksa gerçek bir zayıflığa mı işaret ettiğini bilmek için çok erken olduğunu, ancak Fed'in istihdam artışını önlemesinin "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Daly, "Önümüzdeki çeyreklerde politika ayarlamaları gerekli olacak. Ancak bunun ne kadar veya ne zaman olacağı henüz belli değil." şeklinde konuştu.

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