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Fed üyesi Daly: Fed politikası kısıtlayıcı olmalı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed politikasının enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanana kadar kısıtlayıcı olması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2025 09:11

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2025 09:11

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, %2 enflasyona doğru inişli çıkışlı ve bazen fark edilemeyen ilerleme konusunda cesaret kırıcı bir neden olmasa da, ABD Merkez Bankası'nın ilerleme daha görünür hale gelene kadar kısa vadeli borçlanma maliyetlerini olduğu gibi tutması gerektiğini söyledi.

Daly, "Politika, enflasyonda gerçekten ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi görene kadar kısıtlayıcı kalmalı." dedi.

Bölgesel Fed Başkanı, "Ekonomi ve işgücü piyasasının sağlam olmasıyla birlikte, bir sonraki ayarlamayı yapmadan önce, benim kanaatime göre, dikkatli olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Daly, enflasyonda yeterli aşağı yönlü baskı olduğundan emin olduğuna işaret etti.

Fed, geçen ayki toplantısında politika faizini %4,25-%4,50 aralığında bıraktı. Politika yapıcılar ekonomik verileri izleyip Trump yönetiminin tarife, göç, vergi ve diğer politikalarının enflasyon ve işsizliği nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeye başladıkça, birkaç toplantı daha orada kalması bekleniyor.

Daly, bu politikaların, ayrıntılara ve "kapsam, büyüklük ve zamanlamalarına" bağlı olarak ekonomik büyümeyi, işgücü arzını ve enflasyonu artırabileceğini veya yavaşlatabileceğini söyledi.

Daly, yimdiye kadar, Fed'in tepki vermesi için yeterli bilgi olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bunun için zamanımızı harcamalıyız" dedi.

Fed yetkilisi, para politikasının ihtiyaç duyulduğunda güçlü bir şekilde tepki vermek için "çok iyi bir konumda" olduğunu söyledi.

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