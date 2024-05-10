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Fed üyesi Daly: Fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğine inancım sürüyor

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğine inancının sürdüğünü belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 08:46

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonunun önümüzdeki aylarda nereye gideceği konusunda "kayda değer" bir belirsizlik olduğunu belirtirken, fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğine dair inancının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Daly, "Son üç aylık verilerin yaptığı şey güven bantlarını tekrar genişletmek oldu. Önümüzdeki birkaç aylık enflasyonun ne olacağı konusunda ciddi bir belirsizlik var. Üç inatçı veri ayımız oldu, ancak ben hala para politikasının işe yaradığını görüyorum. Gerçekten olumlu bir şekilde dezenflasyon gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Daly, ABD merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı olup olmadığını söylemedi.

"Bekle ve gör modundayım" diyen Daly, tüketiciler daha seçici hale geldikçe fiyatlandırma güçlerini kaybettiklerini söyleyen ama aynı zamanda girdi fiyatlarının yavaşladığını görmeyen şirketlerden gelen "farklı sinyallere" dikkat çekti.

Daly, bunun yerine gelen verilerin ortaya çıkabilecek birkaç farklı ekonomik senaryodan birini nasıl beslediğini ve buna karşılık politikanın nasıl tepki vermesi gerekebileceğini düşündüğünü söyledi.

Örneğin şu ana kadar, istihdam artışı yumuşuyor olsa da, işgücü piyasasının faiz indirimlerini gerektirecek şekilde durakladığına dair bir kanıt olmadığını savundu.

"Enflasyonun aynı seviyede kaldığı, daha fazla ilerleme kaydetmediği bir senaryoda, işgücü piyasasının duraksadığını görmediğimiz sürece faiz oranını ayarlamaya başlamak uygun değildir, ki bu yönde herhangi bir işaret de görülmemektedir" diye konuşanDaly, aylık istihdam artışlarının hala güçlü olduğu düşünüldüğünde, "şu anda işgücü piyasasının yumuşaması, normal büyüme olarak düşündüğümüz aylık 110.000 ila 120.000 yeni bordro pozisyonuna geri dönmek anlamına gelecektir" dedi.

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