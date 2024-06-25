CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Daly: Tek risk enflasyon değil

Fed üyesi Daly: Tek risk enflasyon değil

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomide hasara neden olmadan fiyat istikrarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tek riskin enflasyon olmadığını belirterek istihdam piyasasındaki riske dair uyardı.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 08:34

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 08:35

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almayı hedefleyen bankanın dikkatli davranması gerektiğini, enflasyonun karşı karşıya oldukları tek risk olmadığını söyledi.

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan Daly, San Francisco'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada ekonomide hasara neden olmadan fiyat istikrarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini, enflasyonu düşürmek konusunda daha gidecek yolları olduğunu söyledi.

Ancak enflasyonun tek risk olmadığını savunan Daly işsizlik oranındaki artışa dikkat çekti, istihdam piyasasındaki daha fazla soğumanın işsizlikte yükselişe neden olabileceğini belirtti.

'YÜKSEK İŞSİZLİK KONUSUNDA UYARDI'

Enflasyonun düşmesinin muhtemelen talebin kısıtlanmasını gerektireceğini belirten Daly şu ana kadar işsizlik oranının yüzde 4 ile sürdürülebilir seviyelerin altında kaldığını ancak gelecekteki işgücü piyasasındaki yavaşlamanın daha yüksek işsizliğe dönüşebileceğini ve bunu yakından izlemeleri gerektiğini söyledi.

Daly bu yılki enflasyon rakamlarının güven verici olmadığını dile getirerek "Ancak son birkaç veri biraz daha cesaret vericiydi." yorumunu yaptı. Geçen hafta bazı Fed yetkilileri faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğüne dair kanıt görmek istediğini belirtmişti. Fed son toplantıda faizleri değiştirmeme kararı almış ve indirim konusunda aceleci olmayacağı işareti vermişti.

Fed son toplantıdaki medyan tahminlerinde bu yıl için 3 olan faiz indirimi beklentisini 1'e düşürmüştü.

Daly yetkililerin temkinli olması gerektiğini ve ekonomideki çeşitli senaryolara karşı açık olmaları gerektiğini belirtti. Daly bu anlamda enflasyon tahminlerinden yavaş biçimde düşerse faizlerin bir süre daha bu seviyelere kalması gerekeceğini, enflasyon hızlı biçimde düşer veya istihdam piyasası beklenenden fazla soğursa indirimin gerekli olacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Fransa Frexit’in eşiğinde "Fransa Frexit'in eşiğinde" 24 Haziran 2024 08:50
Petrol düşüşünü sürdürüyor Petrol düşüşünü sürdürüyor 24 Haziran 2024 08:46
Çin AB’den vergilerin iptalini istiyor Çin AB'den vergilerin iptalini istiyor 24 Haziran 2024 08:43
ABD’de nötr faiz beklentileri ABD’de nötr faiz beklentileri 24 Haziran 2024 08:35
SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? 23 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları kaç TL? SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? 23 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları kaç TL? 23 Haziran 2024 09:28
ABD’de imalat sanayi endeksi beklentilerin üzerinde ABD'de imalat sanayi endeksi beklentilerin üzerinde 21 Haziran 2024 17:31
BofA: Yatırımcılar en fazla parayı hisse senedi fonlarına yatırdı BofA: Yatırımcılar en fazla parayı hisse senedi fonlarına yatırdı 21 Haziran 2024 16:11
Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor 21 Haziran 2024 14:21
Küresel ham çelik üretimi mayısta arttı Küresel ham çelik üretimi mayısta arttı 21 Haziran 2024 14:15
Almanya’da konut fiyatları düşmeye devam ediyor Almanya'da konut fiyatları düşmeye devam ediyor 21 Haziran 2024 13:08
Euro Bölgesi imalatı yılın en kötü ayını yaşıyor Euro Bölgesi imalatı yılın en kötü ayını yaşıyor 21 Haziran 2024 12:00
Avrupa’nın tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülkesi İsviçre Avrupa'nın tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülkesi İsviçre 21 Haziran 2024 11:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,13
%0,5128
EURO
1.000,91
%0,0914
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,88
%-0,2118
ALTIN
1.126,44
%12,6437
EURO
1.135,80
%13,5798
DOLAR
1.028,32
%2,8318
BORSA
1.269,89
%26,9894
ALTIN
1.154,83
%15,4828
EURO
1.146,90
%14,6895
DOLAR
997,71
%-0,2287
BORSA
1.345,21
%34,5206
ALTIN
1.784,52
%78,4522
EURO
1.757,28
%75,7284
DOLAR
1.928,77
%92,8772
BORSA
2.272,69
%127,2685
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler