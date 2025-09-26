Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, zamanla daha fazla faiz indirimi gerekeceğini, ancak Fed'in enflasyon kontrolü ile işgücü piyasası istikrarı arasında denge kurmaya çalıştığı için çok hızlı hareket etmemek gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Western Bankers Forum'da konuşan Daly, mevcut faiz oranlarının ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olmaya devam etmesine rağmen, ekonomik manzara kademeli ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.

Daly, "Bir uzlaşma noktasında bulunuyoruz" diyerek, faiz oranlarını çok hızlı düşürmenin enflasyonun ilerlemesini tehdit edebileceğini, ancak çok yüksek tutmanın işgücü piyasasının daha da zayıflamasına yol açabileceğini vurguladı. Son zamanlarda uygulanan gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin beklenenden daha az olduğunu, ancak iş piyasasına, özellikle de yeni mezun olan üniversite öğrencileri ve iş bulmakta zorlanan çalışanlar için zararın daha önemli olduğunu ekledi.

Daly, iş bulma oranlarının düşmesi ve iş bulma süresinin uzaması gibi işgücü piyasasında görülen birkaç erken uyarı işaretine dikkat çekti. Ekonominin "iyi durumda" olduğunu belirtmesine rağmen, Fed'in ortaya çıkan risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Konut piyasası konusunda Daly, faiz oranlarının %3 civarında nötr bir seviyeye dönmesinin, konut satın alınabilirliği sorununu çözmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Fed'in yapay zekayı kurum içinde kullanmak için araştırdığını, ancak bunu yaygın olarak uygulamaya koymaktan uzak olduğunu da kaydetti.