CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi: Enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok

Fed üyesi: Enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon düşmeye devam ettikçe büyüme ve enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok dedi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 09:08

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon Fed'in %2'lik hedef oranına doğru gerilemeye devam ettiği sürece Banka'nın beklenenden daha yüksek ekonomik büyüme ve istihdam rakamlarından aşırı endişe duymasına gerek olmadığını söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon düşerken güçlü istihdam rakamları, GSYH büyüme rakamları almaya devam edersek, 90'ların ortalarından sonlarına kadar benzer bir döneme girme olasılığını düşünmemiz gerekir" dedi.

Goolsbee, "Eğer arz tarafı hareketleniyorsa, geleneksel anlamda aşırı ısınma anlamına gelmek zorunda değiller. Dolayısıyla bu durum para politikası için normal talep odaklı bir çerçeveye kıyasla daha olumlu yeni olanaklar sunuyor" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Çin’in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor Çin'in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor 05 Şubat 2024 09:01
ECB üyesi: Faiz indirmeden önce sürekli bir ücret baskısı olmadığından emin olmak gerekli ECB üyesi: Faiz indirmeden önce sürekli bir ücret baskısı olmadığından emin olmak gerekli 05 Şubat 2024 09:06
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 05 Şubat 2024 13:36
Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak 05 Şubat 2024 08:58
Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü 05 Şubat 2024 08:54
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı 05 Şubat 2024 09:33
UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor 05 Şubat 2024 08:46
Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı 05 Şubat 2024 10:25
Çin hisseleri haftaya sert dalgalanma ile başladı Çin hisseleri haftaya sert dalgalanma ile başladı 05 Şubat 2024 08:50
Güney Kore’nin döviz rezervleri son 8 ayın en büyük düşüşünü yaşadı Güney Kore'nin döviz rezervleri son 8 ayın en büyük düşüşünü yaşadı 05 Şubat 2024 08:44
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan para politikası için ilk açıklama! Bir açıklamada Bakan Mehmet Şimşek’ten SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan para politikası için ilk açıklama! Bir açıklamada Bakan Mehmet Şimşek'ten 04 Şubat 2024 17:05
Emtia piyasası yeni yıla yoğun iniş-çıkışlarla başladı Emtia piyasası yeni yıla yoğun iniş-çıkışlarla başladı 04 Şubat 2024 15:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,34
%0,234
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,67
%-0,0327
DOLAR
995,46
%-0,4545
EURO
1.027,71
%2,7712
ALTIN
1.051,57
%5,157
BORSA
1.057,36
%5,736
DOLAR
1.048,85
%4,8851
EURO
1.088,66
%8,8661
ALTIN
1.162,81
%16,2809
BORSA
1.067,69
%6,769
DOLAR
1.075,29
%7,5286
EURO
1.839,26
%83,926
ALTIN
1.756,17
%75,6172
BORSA
1.635,93
%63,5926
DOLAR
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler