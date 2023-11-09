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Fed üyesi: Faiz oranlarını sabit tutmalıyız

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarını sabit tutmaya devam etmekten yana olduğunu ve ekonomik büyümeye ilişkin güçlü okumaların kendisini bu görüşten uzaklaştırmak için yeterli olmayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 08:57

Northwestern Üniversitesi'nde konuşan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Bu ekonomi dirençli olduğunu kanıtlıyor, ancak ben izlediğimiz yolun doğru yol olduğuna inanıyorum. "Tek bir aylık verinin beni kolayca etkilemesine izin vermeyeceğim. Bir ay sadece bir aykırı değer olabilir ve bir haberci olmayabilir" dedi.

Birçok Fed yetkilisi gibi, para politikasının ekonomiyi etkileyebileceği gecikmeleri yineleyen Harker, "Faizi sabit tutmak bu gecikmelere yetişmeleri için zaman tanıyacaktır. Bu sayede daha ölçülü ve eğitimli politika faizi kararları alabileceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında, enflasyonun yavaş yavaş düştüğünü ve 2024 yılında yüzde 3'ün altına inmesini beklediğini ifade eden Harker, işgücü piyasasının çok daha iyi bir dengeye geldiğini ve işsizlik oranının yılı şu anda bulunduğu noktadan biraz daha yüksek bir seviyede tamamlamasını, 2024'te %4,5'e doğru yavaşça yükselmesini ve ardından tekrar düşmesini beklediğini de söyledi.

Faiz indiriminin kısa vadede gerçekleşmeyeceğini ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerekeceğinin altını çizen Harker, "Bizi enflasyonu kontrol altına alma ve ekonomik temellerimizi koruma yolunda görürken, politika faizinde bir düşüşün kısa vadede gerçekleşmesi muhtemel bir şey olmadığı konusunda da uyarmak isterim. Enflasyon üzerindeki diğer aşağı yönlü baskılar, ekonomimizi dengeye getirmek için mevcut politika faiziyle birlikte çalıştığından, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiği görüşündeyim" dedi.

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