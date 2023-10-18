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Fed üyesi: Fed'in faiz artışlarına verdiği arayı uzatması gerekli

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası'nın yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi yavaşlatacağına dair artan kanıtlar nedeniyle faiz artışlarına ara verme süresini uzatması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 13:50

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 13:50

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, ABD Merkez Bankası'nın yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi yavaşlatacağına dair artan kanıtlar nedeniyle faiz artışlarına ara verme süresini uzatması gerektiğini söyledi.

"Ekonominin işleyişi aceleye getirilemez' diye konuşan Harker, Fed'in son 20 aydaki hızlı faiz artışlarının enflasyonu engellemek için yeterli olup olmadığına karar vermek için muhtemelen gelecek yılın başlarına kadar bekleyebileceğini ifade etti

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