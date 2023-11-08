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Fed üyesi: Mücadele henüz kazanılmadı

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek üzere geçen hafta Fed'in politika faizini sabit tutmasını desteklediğini belirtirken, mücadelenin henüz kazanılmadığına dair sinyallere işaret etti.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 09:56

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 09:56

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in enerji konulu bir konferansında yaptığı konuşmada, enflasyonun çok yüksek seyrettiğini ve Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden ziyade "Yüzde 3'e doğru eğilim gösteriyor gibi göründüğünü" söyledi ve işgücü piyasasının bir miktar soğumasına rağmen hala "çok sıkı" olduğunu vurguladı.

"Enflasyonu zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde %2'ye getirmek için sıkı finansal koşullar görmeye devam edeceğiz" diye konuşan Logan, "Bir sonraki toplantıya yaklaştıkça verilere ve finansal koşullara bakıyor olacağım" dedi.

Logan yaptığı açıklamada, "10 yıllık getiride ve finansal koşullarda bir miktar geri çekilme gördük ve bu nedenle bunun devam edip etmediğini ve politikanın sonuçları için ne anlama geldiğini izleyeceğim" dedi.

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