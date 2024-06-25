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Fed üyesi Goolsbee: Enflasyonun daha da soğumasını beklemeliyiz

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed politikası ile hâlihazırda faiz oranlarını düşürmeye başlayan Avrupa Merkez Bankası gibi diğer merkez bankaları arasındaki artan ayrışmaya dikkat çekerek faiz indirimi için enflasyonun daha da soğumasını bekleyeceklerini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 08:41

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, TV kanalına verdiği demeçte, faiz indirimine kapıyı açacak sürecin bir parçası olarak hâlâ enflasyonun daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

Goolsbee değerlendirmesinde, Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğü konusunda biraz daha güven kazanacağından "umutlu" olduğunu belirtti.

"ENDİŞELENMEYE BAŞLAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Fed politikası ile hâlihazırda faiz oranlarını düşürmeye başlayan Avrupa Merkez Bankası gibi diğer merkez bankaları arasındaki artan ayrışmaya da işaret eden Goolsbee, "Diğer gelişmiş ekonomilerin durumu göz önüne alındığında, kısıtlayıcılık konusunda nerede olduğumuzu merak etmeye değer" dedi.

"Çok uzun süre ekstra kısıtlayıcı olunması durumunda reel ekonomiye ne olacağı konusunda endişelenmeye başlamak zorunda kalacağız" diyen Goolsbee, artan işsizlik sigortası talepleri, artan temerrütler ve azalan tüketici harcamalarına dikkat çekti.

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