CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Goolsbee: İşgücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler görmüyorum

Fed üyesi Goolsbee: İşgücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler görmüyorum

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD işgücü piyasasının zayıfladığına dair ikna edici işaretler görmediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 09:25

Son Güncelleme Tarihi 14 Ağustos 2025 09:26

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyon üzerinde etkisiz kalacağı varsayımına temkinli yaklaştığını ve ABD işgücü piyasasının zayıfladığına dair ikna edici işaretler görmediğini söyledi. Bu iki argüman, bazı Fed yetkilileri tarafından faiz indirimlerini desteklemek için öne sürülmüştü.

Ancak Goolsbee, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısı öncesi faiz indirimi kararına açık kapı bıraktı. "Sonbahardaki tüm toplantılar canlı olacak, kararlar güncel verilere göre alınacak," diyen Goolsbee, önümüzdeki dönemde gelecek önemli verilerin kararını etkileyeceğini belirtti.

Fed, Temmuz ayı sonunda faizleri %4,25-%4,50 aralığında sabit tutmuş, ancak iki üye işgücü piyasasındaki risklere karşı faiz indirimi talep etmişti. Goolsbee ise enflasyonun birkaç ay boyunca istikrarlı şekilde düşmesi gerektiğini ve ancak bu durumda faiz indiriminin uygun olabileceğini savundu.

"Enflasyon %2 hedefine doğru inandırıcı biçimde ilerlerse, doğal faiz seviyesi olan r-star'a daha hızlı ulaşabiliriz," diyen Goolsbee, faiz indirimlerinin kademeli ve veri odaklı olacağını belirtti. "Bu ani bir karar değil, bir süreç. Gerekirse geri adım da atabiliriz," diyerek, olası bir faiz indiriminin kesin olmadığını vurguladı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de işsizlik yatay seyir izledi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi 12 Ağustos 2025 11:28
Toplam ciro endeksi haziranda arttı Toplam ciro endeksi haziranda arttı 12 Ağustos 2025 10:15
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi 12 Ağustos 2025 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Ağustos 2025 09:29
Fitch: ABD’de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı 12 Ağustos 2025 09:10
İngiltere’de tüketici harcamaları ılımlı arttı İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı 12 Ağustos 2025 09:08
Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı 12 Ağustos 2025 09:04
Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi 12 Ağustos 2025 09:02
Çin ABD’ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı Çin ABD'ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı 12 Ağustos 2025 08:59
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 12 Ağustos 2025 08:50
New York borsası haftaya yatay seyirle başladı New York borsası haftaya yatay seyirle başladı 11 Ağustos 2025 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 11 Ağustos 2025 16:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler