Fed üyesi Goolsbee: İşgücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler görmüyorum

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyon üzerinde etkisiz kalacağı varsayımına temkinli yaklaştığını ve ABD işgücü piyasasının zayıfladığına dair ikna edici işaretler görmediğini söyledi. Bu iki argüman, bazı Fed yetkilileri tarafından faiz indirimlerini desteklemek için öne sürülmüştü.

Ancak Goolsbee, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısı öncesi faiz indirimi kararına açık kapı bıraktı. "Sonbahardaki tüm toplantılar canlı olacak, kararlar güncel verilere göre alınacak," diyen Goolsbee, önümüzdeki dönemde gelecek önemli verilerin kararını etkileyeceğini belirtti.

Fed, Temmuz ayı sonunda faizleri %4,25-%4,50 aralığında sabit tutmuş, ancak iki üye işgücü piyasasındaki risklere karşı faiz indirimi talep etmişti. Goolsbee ise enflasyonun birkaç ay boyunca istikrarlı şekilde düşmesi gerektiğini ve ancak bu durumda faiz indiriminin uygun olabileceğini savundu.

"Enflasyon %2 hedefine doğru inandırıcı biçimde ilerlerse, doğal faiz seviyesi olan r-star'a daha hızlı ulaşabiliriz," diyen Goolsbee, faiz indirimlerinin kademeli ve veri odaklı olacağını belirtti. "Bu ani bir karar değil, bir süreç. Gerekirse geri adım da atabiliriz," diyerek, olası bir faiz indiriminin kesin olmadığını vurguladı.