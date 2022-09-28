"Büyük Resesyon'dan bu yana ABD fiyatlarda büyümeyi göreceli olarak ılımlı tutmak için yeterli konut inşa etmedi" diye konuşan Harker, "Konut fiyatlarındaki bu yetersizlik aşırı yüksek enflasyonun büyük bir yönlendiricisi" dedi.
Fed üyesi Harker: ABD konut piyasasındaki arz yetersizliği enflasyonu yönlendiren önemli bir faktör
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD`de konut yetersizliğinin enflasyon baskılarındaki artışta önemli bir yönlendirici olduğunu söyledi.
FOMC'nin bu yıl oy verme hakkı olan bir üyesi olmayan Harker, "Ekonomimizdeki mal ve hizmetlerin çoğunda enflasyon aşırı yüksek. Fed, enflasyonda istikrarı sağlamak ve ekonomiyi sağlam bir temele koymak için çalışıyor" dedi.
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