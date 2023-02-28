Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun çabuk bir şekilde hedefe geri geleceği yanılgısına düşmediğini, fiyat istikrarının yeniden tesis edildiğinden emin olunana kadar sınırlayıcı para politikasının devam ettirilmesine bağlı olduğunu söyledi.
Fed Üyesi Jefferson: Enflasyonu hedefe getirmenin kolay olacağı yanılgısına kapılmış değilim
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, Enflasyonun hedefe çabuk bir şekilde geri geleceği yanılgısına kapılmadığını ifade etti. Jefferson, "Enflasyon oranını aşağı getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya bağlıyım. Düşük enflasyon uzun vadeli refah için ön şart" diye konuştu.
"Enflasyonun yüzde 2'ye geri getirmenin kolay olacağı yanılgısına kapılmış değilim" diye konuşan Jefferson, Ocak ayında beklenmedik şekilde sıçrayan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin "yüksek" kalmaya devam ettiğini belirtti.
Jefferson, "Enflasyon oranını aşağı getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya bağlıyım. Düşük enflasyon uzun vadeli refah için ön şart" diye konuştu.
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