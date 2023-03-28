Washington'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, enflasyonun aşağı gelmeye başladığını, enflasyonda bu aşağı gelişin bir kısmının sıkı para politikasından, bir kısmının da global tedarik zincirinin iyileşmekte olması gibi başka faktörlerden kaynaklandığını vurguladı.

Jefferson, "Ancak para politikasının ekonomiye ve enflasyona etkileri uzun, değişken ve oldukça belirsiz şekilde gecikmeli. Biz hala şu ana kadar yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisini öğrenmekteyiz" dedi.

Fed'in gelecek toplantıda faiz artırmaya devam etmesi gerekip gerekmediği konusunda görüşünü açıklamayan Jefferson, yüksek faiz oranlarının ekonominin konut gibi faize hassas sektörlerinde harcama cesaretini kırmakta olduğu ortamda enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşmesi gerektiğini belirtti.

"KÜÇÜK, BÖLGESEL BANKALARDAKİ GERİLİM EN SERT KÜÇÜK İŞLETMELERİ VURABİLİR"

Jefferson, mevduatın küçük bankalardan büyük bankalara kaymasının kredi için topluluk bankalarına ve bölgesel finansal kuruluşlara yoğun şekilde bağımlı olan küçük işletmeleri vurabileceğini de belirtti.

"Makroekonomiye odaklanmış durumdayız, ancak eğer mevduat sahipleri nakitlerini küçük bankalardan uzaklaştırırlar ise konunun dağıtımsal yönünde sorunlar ortala çıkacağının da bilincindeyiz" diyen Jefferson, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gerilimin küçük bankalardaki mevduatların düşmesine yol açtığını belirterek, "Bunun küçük işletmeler üzerinde ortantısız etkisi olabilir. Biz topluluk bankalarının ve bölgesel bankaların güçlü olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında "kredi sıkışıklığı"nın Fed'in enflasyon ile mücadelesine yardım edebileceğini, ancak işletmelerin ve hane halklarının cüzdanlarında daha az para kalmasının, keskin veya düzensiz bir daralmanın resesyona yol açabileceğini vurguladı.

Enflasyonun "çok yüksek" olduğunu ifade eden ve Fed'in yüzde 2 hedefine mümkün olan en erken zamanda ulaşıldığını görmeyi arzu ettiğini de belirten Jefferson, ancak faizlerin daha fazla artırılmasının uygun olup olmadığı konusunda düşüncesini söylemedi. "Enflasyonun ekonomiye gerekenden daha fazla zanrar vermeyen bir şekilde kontrol altına alınabileceğini umuyorum" diye konuştu.