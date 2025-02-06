Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, politika yapıcılar Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri, göç, deregülasyon ve vergiler konusundaki politikalarının net etkilerini daha iyi anlayana kadar merkez bankasının politika faizini mevcut pozisyonunda tutmaktan memnun olduğunu söyledi.

2024'ün ikinci yarısında 100 baz puanlık faiz indiriminden sonra bile, Fed politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını söyleyen Jefferson, "Sabırlı olabilir ve mevcut yönetimin herhangi bir politika değişikliğinin net etkisini görmek için bekleyebiliriz" dedi.