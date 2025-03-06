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Fed üyesi Peril: Bilanço hedefleri daha kısa vadeli portföy süresi gerektirebilir

Fed'in para politikası uygulamalarını yöneten New York Fed'den Roberto Perli, bilanço hedeflerinin daha kısa vadeli portföy süresi gerektirebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 08:54

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 08:54

Fed'in para politikası uygulamalarını yöneten New York Fed'den Roberto Perli, merkez bankasının bilançosunun kompozisyonunda yapılacak değişikliklerin, Fed'in nihayetinde nispeten daha fazla kısa vadeli Hazine bonosu ve daha az uzun vadeli tahvil ve bono sahibi olacağı anlamına gelebileceğini söyledi.

New York Fed açık piyasa hesabı yöneticisi Perli, birçok Fed politika yapıcısının Fed'in Hazine varlıklarının kabaca benzer bir vade bileşimiyle Hazine piyasasını bir bütün olarak yansıtmasını istediğini belirtti.

Perli, zaman içinde bu hedefe ulaşmanın, Fed'in şu anda olduğundan daha büyük bir kısa vadeli borç payına ve daha küçük bir uzun vadeli borç payına sahip olması gerektiği anlamına geleceğini ifade etti.

Perli, Fed'in bu değişimi Hazine piyasası üzerindeki etkisini azaltmak için kademeli olarak yapabileceğini söyledi. Uzun vadeli varlıkların azaltılması doğal olarak kısa vadeli varlıkların eklenmesinden daha uzun sürecektir, dedi.

Perli, Fed'in mevcut Hazine bonosu ve ipoteğe dayalı menkul kıymet karışımı yerine öncelikle Hazine bonolarına sahip olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Şimdilik merkez bankası, ayda yaklaşık 40 milyar dolarlık tahvilin tükenmesine izin vererek bilançosunu küçültme sürecinde.

Perli, Fed politika yapıcılarının federal borç tavanı yükseltilinceye ya da askıya alınıncaya kadar tasfiye sürecini durdurmayı düşündüklerini, çünkü borç tavanı dinamiklerinin bankalar arası kredi piyasasına yönelik riskleri gizleyebileceğini belirtti.

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